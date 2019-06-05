На Закарпатье суд отказался запретить застройку Боржавы ветряками

Вчера, 4 июня, полсотни жителей сел Межгорья и Свалявщины собрались возле Закарпатского окружного админсуда.

Там состоялось заседание суда по делу сооружения ветровых электростанций в долине Боржава. По итогам рассмотрения, суд отказался запрещать строительство в долине.

Как сообщила представитель истца ОО «Ноосфера» Наталья Майстренко, суд отказал в наложении запреты на строительство ВЭС по формальным причинам, обратив внимание на технические недостатки, после исправления которых суд рассмотрит данный вопрос фактически повторно. Параллельно юрист отметила, что вместе с общинами Межгорья и Свалявщины, чьи интересы непосредственно затрагивают данное строительство, будет искать другие пути как обеспечить иск, - об этом сообщает правозащитник Виталий Грегор.

Сейчас защитники Боржавы хотят подать заявление об обеспечении иска с учетом вчерашних замечаний суда и ожидать повторного рассмотрения вопроса.

Напомним, ИА ZIK уже неоднократно основательно касалась проблемы, породившей противостояние сторонников и противников застройки Боржавы. В первом материале: Ветряки в долине Боржава: рай для альтернативной энергетики или ад для туризма? была только обозначена проблема. Но даже поверхностный взгляд показал: за этот проект выступали только Инвестор, чиновники Закарпатской ОГА и некоторых (подчеркиваем!) районов. Но за то, чтобы оставить один из самых красивых и наиболее доступных хребтов Карпат в первозданном виде выступал гораздо больший и широкий круг поклонников. Это и ученые (экологи и орнитологи), и спортсмены (парапланеристы, лыжники и пешие путешественники) и местные жители, которые научились жить в гармонии с природой и туризмом. Как показали исследования, доходов от туризма на Боржаве в несколько раз больше, чем от ВЭС, то есть идти они будут в карманы местных жителей, а не турецкого инвестора. Больше об этом во втором материале: Ветряки на Боржаве: все больше голосов против. Здесь четко видно, что сторонники сохранения Боржавы в один голос заявили: «Инвестор должен извиниться и уйти». То есть искать другую территорию под свой ветропарк. Примерно в таком же русле вышел и телевизионный проект телеканала ZIK «Выжить в Украине»: Ветряки на Боржаве: польза или вред?

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