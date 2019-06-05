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Новости » Регионы 5 июня, 2019, 13:35
На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн

Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Правонарушители использовали подконтрольные предприятия, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, указанные денежные средства снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения – определенного процента от размера проконвертированной суммы.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории г. Ужгорода, Мукачевского и Тячевского районов изъяты значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

В общем, проконвертировано свыше 90 млн грн и незаконно сформирован выгодоприобретателям налоговый кредит в сумме свыше 15 млн грн.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
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Закарпатская областьконвертационный центрновости Украины
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