На скандал Зеленского с Мусаевой отреагировал председатель Национального союза журналистов

Юлия Мендель – новый пресс-секретарь Зеленского. Возможно, Президент предлагал Мусаевой какую-то другую должность в своей команде. Тем более, что это – медийная команда. И в то же время Юлия Мендель и Севгиль Мусаева – это достойные журналистки. Они, как никто, понимают вопрос свободы слова.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как известно, Президент Владимир Зеленский предлагал занять должность своего пресс-секретаря главному редактору «Украинской правды» Севгиль Мусаевой.

Предложение о работе Президент сделал после 15 мая, за несколько недель после начала публичного конкурса на замещение вакансии. До этого момента претенденты успели пройти несколько этапов отбора. Мусаева участия в конкурсе не принимала и от должности отказалась.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отмечает: если такое предложение действительно было, то это положительная характеристика для Зеленского, ведь он хотел бы видеть в своей команде известную журналистку-расследователя.

«Это показывает, что он не боится сильных журналистов у себя», – отметил Сергей Томиленко.

По его словам, журналистка Юлия Мендель, которая выиграла конкурс и стала спикером Зеленского, также достойна этой должности.

«Выбор сделан, Юлия Мендель – новый пресс-секретарь Зеленского. Возможно, господин Зеленский предлагал Мусаевой какую-то другую должность в своей команде. Тем более, мы видим, что это медийная команда, и там найдется место для многих людей из медийной сферы. В то же время Юлия Мендель и Севгиль Мусаева – это достойные журналистки. Они, как никто, понимают вопрос свободы слова», – комментирует Томиленко.

Он считает, что предлагать Севгиль Мусаевой должность уже после начала конкурса было некорректно, однако говорит, что чрезмерно критиковать за это политически неопытного Президента не стоит.

«Когда проводится конкурс, предлагать какую-то должность, конечно, некорректно, но это еще надо исследовать», – добавил председатель Национального союза журналистов Украины.

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