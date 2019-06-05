live
Aнонси
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України у «Hard» 05.06.19 о 20:00
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України у «Hard» 05.06.19 о 20:00
5 июня, среда
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 5 июня, 2019, 15:05
На Донбассе не утихают обстрелы – погиб украинский защитник

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано уже пять вооруженных провокаций со стороны противника, одновременно следующее оружие пока не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

«Так, между первым и третьим часом ночи российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в районе с. Золотое – 1 из стрелкового оружия, включительно со снайперской. В это же время фиксировались прицельные вражеские обстрелы из пулеметов и ручных гранатометов РПГ в районе позиций наших войск у Талаківки и Водяного. Огонь противник вел по направлению н.п. Пікузи и Азов соответственно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10.40 противник открыл огонь из пулеметов в районе Новогригорьевки.

«С начала текущих суток, в результате этих обстрелов, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», – добавили в ведомстве.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ДонбассбоевикиМинобороныновости УкраиныООС
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-05 16:38 :56