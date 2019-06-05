На Донбассе не утихают обстрелы – погиб украинский защитник

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано уже пять вооруженных провокаций со стороны противника, одновременно следующее оружие пока не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

«Так, между первым и третьим часом ночи российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в районе с. Золотое – 1 из стрелкового оружия, включительно со снайперской. В это же время фиксировались прицельные вражеские обстрелы из пулеметов и ручных гранатометов РПГ в районе позиций наших войск у Талаківки и Водяного. Огонь противник вел по направлению н.п. Пікузи и Азов соответственно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10.40 противник открыл огонь из пулеметов в районе Новогригорьевки.

«С начала текущих суток, в результате этих обстрелов, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», – добавили в ведомстве.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.