На Черкащине селяне перекрыли государственную трассу, требуя ремонта дороги

На Черкасщине люди блокировали часть трассы Черкассы-Жашков-Орадовка, которая пролегает через их села, требуя ремонта асфальта. Митингующие возмущались – уехать разбитым путем невозможно, а вместо ремонта дорожники просто посыпали часть участка щебнем.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» в эфире телеканала ZIK.

С 9 утра возле села Мошны, Черкасской области, местные перекрывали дорогу, требуя наконец отремонтировать автодорогу Черкассы-Жашков-Орадовка, которая пролегает через их села.

Последний раз там делали ремонт более 4 года назад, но и тогда обошлись только латанием ям. Впоследствии асфальт вообще исчез, и дорога превратилась в сплошные канавы.

«Ездит по ней нельзя, ею летать надо», – возмущался водитель Николай.

Сейчас, чтобы не выезжать на государственную трассу, машины ездят по обочине, а некоторые даже лесами.

«Зимой мы ездили полями, тайными тропами. Пять раз в год ремонтируем ходовую, ибо нет у нас дороги», – добавляет еще один водитель – Валентин.

Местные уже перекрывали движение в прошлом году в декабре – после этого положили 700 метров нового покрытия, еще на части пути срезали верхний слой асфальта и засыпали дорогу дресвой.

«Ямы засыпали щебнем – то это еще хуже, потому что щебень летит из-под колес, выбивает стекла в машинах. Это ремонтом назвать нельзя, это просто плевок для людей – нате, мы вам высыпали щебень», – возмущается водитель Александр.

Тем временем сельский голова Богдан Шкарбута объясняет: дорога – не их, поэтому ремонтировать ее не могут.

«С 2014 года ни копейки не выделялось, эта дорога государственного значения», – говорит войт.

Служба автодорог, на чьем балансе трасса, ремонта тоже не обещает – нет средств.

«Был сделан текущий мелкий ремонт 740 метров в пределах села Мошны. На дальнейшие ремонтные работы средства из госбюджета на ремонты не выделяются, финансирования нет», – говорит представитель Службы автодорог области Юрий Дубрава.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что на украинские дороги в 2019 году предусмотрено 55 миллиардов. По его словам, это рекордная сумма за все годы независимости.

Лидия Пугач, «Первые о главном»

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