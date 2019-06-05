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Новости » Регионы 5 июня, 2019, 0:47
На Буковине за сутки зафиксировали три попытки дачи взятки полицейским

В течение суток в Черновицкой области зафиксировано три факта попытки дачи взятки полицейским со стороны водителей.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

4 июня около полуночи во время патрулирования в поселке Берегомет полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Во время составления административных материалов у правоохранителей возникло подозрение, что один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв в Выжницкую ЦРБ, перед прохождением медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 27-летний житель села Лопушное предложил полицейским неправомерную выгоду за непривлечение его к админответственности.

3 июня в полвторого ночи в селе Старая Жадова Сторожинецкого района полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. Во время составления админматериалов и прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, оказалось, что 31-летний водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. За непривлечение его к административной ответственности мужчина предложил правоохранителям взятку.

Этого же дня примерно в 20 часов в селе Нижние Петровцы Сторожинецкого района правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов оказалось, что у водителя отсутствует удостоверение водителя. Чтобы избежать админответственности 20-летний водитель предложил полицейским неправомерную выгоду в иностранной валюте.

Во всех трех случаях сотрудники полиции от предложенного отказались и сразу сообщили своему руководству.

На месте событий следственно-оперативные группы задокументировали противоправную деятельность нарушителей.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства.
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2019-06-05 02:13 :12