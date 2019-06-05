Митрополит Епифаний: Нацменьшинства могут молиться на родном языке

В Православной церкви Украины основным богослужебным языком является украинский, но национальные меньшинства могут использовать в своих общинах тот язык, который является для них родным и понятным.

Об этом в интервью Укринформу сказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«Так как в государстве есть государственный язык украинский, так же в нашей церкви основным богослужебным языком является украинский язык. А другие национальные меньшинства могут использовать в своих общинах тот язык, который является для них родным и понятным. Так, недавно мы даже рукоположили архиерея для грекоязыковых приходов. Есть много в Украине греков, которые собираются на службу и могут молиться своим понятным языком в нашей Поместной украинской православной церкви. Это сейчас касается и вопроса румыноязычных приходов, которые размещаются на Буковине», – сказал владыка.

Он рассказал, что в составе Румынской православной церкви есть приходы, которые молятся на украинском языке, они составляют украиноязычный викариат.

По словам предстоятеля, в украинской Церкви есть желание в будущем создать викариат Украинской православной церкви для румыноязычных приходов, таких насчитывается около 150-ти на Буковине.

Митрополит подчеркнул, что викариат – составляющая той церкви, на территории которой они канонически расположены, но язык богослужения их, в данном случае – румынский.

«Если мы придем к согласию, договоримся с Румынской православной церковью, то мы будем поддерживать такую модель. Сейчас есть приходы, которые переходят к нам и просят сохранить им славянский язык, и мы не создаем для них преград в этом. Но проповедь у них будет на украинском языке. Например, в таких приходах чтение Евангелия может совершаться на украинском языке и параллельно на славянском языке вначале, а со временем, уже в будущем, община постепенно будет украинизироваться», – пояснил предстоятель.

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