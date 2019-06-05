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Новости » Общество 5 июня, 2019, 16:54
Можно купаться, вода в Черном море возле Одессы соответствует нормам, – Минздрав

Купание в Черном море вдоль городских пляжей Одессы разрешено – вода соответствует нормативным требованиям.

Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на исследование проб морской воды специалистами ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», – передает Укринформ.

«В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследовано 60 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 12 проб – на санитарно-химические показатели. Все результаты исследований проб соответствуют нормативным требованиям», – отметили специалисты Минздрава.

Температура воды у побережья Одессы по состоянию на 5 июня составляет 22°С.

Морскую воду отбирают для исследований проб в контрольных точках рядом с пляжами «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег».
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ОдессаМинистерство здравоохраненияЧерное мореновости Украины
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2019-06-05 18:55 :44