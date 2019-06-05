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Новости » Спорт 5 июня, 2019, 20:26
Львовские болельщики устроили теплый прием сборной Украины по футболу

Сегодня, 5 июня, около 18:00 самолет с национальной футбольной командой Украины на борту приземлился в аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове.

Перелет из Харькова прошел быстро – с Востока на Запад страны сборники добрались за 1час 20 минут. В столицу Галичины прибыли все 26 игроков, которые завершали харьковский этап подготовки, сообщает официальный сайт ФФУ.

В аэропорту «сине-желтых» ждал теплый прием болельщиков. Известная своей страстной любовью к главной команде страны галицкая публика встречала ребят национальным флагами, ободряющими плакатами и мотивирующими возгласами. Сборники не прошли в стороне, уделив внимание своим фанам – селфи и автографы имели место.

За 20 минут сборная уже прибыла в «Гранд-отеля», что расположен в самом сердце города Льва и что на шесть дней станет его резиденцией. Сегодня в дневном распорядке команды остались лишь ужин и отдых – тренировки произошла утром.

А уже завтра «сине-желтых» ждут предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера и игрока сборной (19:00), а также официальная тренировка на «Арене Львов».

 

 
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