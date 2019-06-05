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Новости » Курьезы 5 июня, 2019, 13:00
Киану Ривз и Анджелина Джоли станут супергероями Marvel

Актер Киану Ривз может принять участие в экранизации комикса Marvel «Вечные».

Об этом сообщает MCU Cosmic, передают Буквы.

По данным портала, студия Marvel рассматривает Ривза на одну из главных ролей в фильме.

Как отмечается, в настоящее время Ривз ведет переговоры со студией. При этом пока неизвестно какого героя предлагают сыграть актеру.

Планируется, что картина выйдет на экраны в 2020 году, в данный момент неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.

СМИ сообщили, что в картине может сняться Анджелина Джоли. Бывшая жена Брэда Питта сыграет Серси – представительницу сверхрасы, которая не боится находиться среди людей.

Комикс «Вечные» издательства Marvel Comics рассказывает о расу суперлюдей. Они появились как ответвление эволюционного процесса, которые создали разумную жизнь на Земле, и были защитниками планеты в войне против расы девиантов.
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MarvelАнджелина ДжолиКиану Ривз
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2019-06-05 14:03 :50