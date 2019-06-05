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Новости » Политика 5 июня, 2019, 19:34
Комитет Рады согласовал увольнение министра МИД Климкина

Профильный комитет Верховной рады 5 июня утвердил заключение относительно президентского проекта постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина

Соответствующее решение приняли на заседании Комитета Совета, передает Depо.

Проект постановления об увольнении Климкина с поста главы МИД передадут на рассмотрение парламента.

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что позже будет зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Климкина, так как было подано соответствующее заявление в ВР.

Добавим, 17 мая Климкин заявил, что написал заявление об отставке с должности министра иностранных дел Украины. Он сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

 
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МИДВерховная РадаПавел Климкинновости Украиныновости политики
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