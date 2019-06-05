Князев воспроизвел события дня, когда стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком

Учитывая всю резонансность дела о гибели Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, руководитель Национальной полиции Сергей Князев рассказал поминутно, что происходило в день трагедии.

Об этом шла речь на брифинге руководителя Национальной полиции Сергей Князев, который транслировал телеканала ZIK.

Дело по убийству ребенка в Переяслав-Хмельницком имеет сейчас наибольший социальный запрос. Именно поэтому стоит хронологически воспроизвести, что произошло в день, когда был ранен Кирилл Тлявов.

«Сообщение к Нацполиции поступило из районной больницы в 16:55. Там сказали о том, что привезли ребенка с травмой головы. Тогда же выехала следственно-оперативная группа, которая опросила дежурного врача», – сказал Князев.

Он рассказал, что родители говорили о том, что ребенок упал и получил травму. Больше на тот момент не было известно. После этого следственно-оперативная группа совместно с местным прокурором осмотрели место падения. Составили протокол и изъяли то место, которое было покрыто бурыми кровяными пятнами. Местные же врачи в это время вызвали нейрохирурга из Киева, который приехал уже ближе к вечеру.

«В 22:30 был сделан рентген в реанимационном отделении и в 23:15 рентгенолог сообщил полицейскому, что в голове ребенка находится неизвестный предмет, а также сообщено, что есть входное отверстие. При этом, кроме врача, присутствовал исполняющий обязанности районного отдела полиции, офицер Медуница, который понял, что речь может идти о пулевом ранении», – отметил он.

Именно офицер Медуница, по его словам, устно приказал поднять личный состав по тревоге, а также выехал на место происшествия для дополнительного проведения следственно-оперативных действий. Там были собраны дополнительные показания свидетелей и начат расширенный обзор прилегающей территории.

«Несмотря на ночное время, на расстоянии 40 метров от места происшествия, то есть падение ребенка в балке за деревьями, были обнаружены бутылки, одна из которых имела разбитую горловину. После этого начали проводить дополнительный осмотр уже этой территории и вышли на домовладения, где на пороге офицерами полиции в ночное время были обнаружены две гильзы соответствующего калибра, что указано в протоколе осмотра места происшествия», – прокомментировал Князев.

Он подчеркнул, что правоохранители установили, что этот дом принадлежит бывшей жене одного из будущих подозреваемых. После чего начали его разыскивать. Опрашивая свидетелей, выяснилось, что он был не один, а с действующими сотрудниками полиции.

«Уже в шесть утра собралось большое количество руководящего состава, как местного, так и по команде были подняты работники внутренней безопасности. Потому что речь шла о возможной причастности действующих сотрудников полиции, а также было сообщено Государственное бюро расследований. Около 11 утра официально прибыл сотрудник ГБР, который решил изучить материалы. А в 12 часов дня полиция получила официальную справку от врачей по поводу имеющихся телесных повреждений. И уже в 13:30 прокурор изменил подследственность и дело перешло к ГБР», – отметил он.

Напомним, Голосеевский райсуд столицы избрал меру пресечения полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Ивана Приходько и Владимира Петровца взяли под стражу на 2 месяца.

Также за убийство мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

К слову, 3 июня, после сообщения о том, что ребенок умер, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

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