Катастрофа военного Ил-76 в Луганске: суд признал вину России

Апелляционный суд Запорожской области признал вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажа и десантников Ил-76 в 2014-м над Луганском.

Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко в Facebook.

«Апелляционный суд Запорожской области поддержал команду «Силы права», которая вместе с Татьяной Чимирковой – вдовой командира Ил-76, сбитого в небе над Луганском, доказала вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажа и десантников летом 2014-го над Луганском», – написал он.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

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