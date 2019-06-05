Как избежать или преодолеть эмоциональное выгорание на работе – советы от Ульяны Супрун

Выгорание – не болезнь. Однако, выгорание создает существенные проблемы в жизни человека и мешает ее нормальной жизнедеятельности. Это синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе.

Об этом написал исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По словам Супрун, эмоциональное выгорание непосредственно касается работы, и в ВОЗ считают, что этот термин не следует применять в отношении других сфер жизни.

«В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми – врачами, психологами, учителями и полицейскими. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача», – подчеркивает медик.

Супрун назвала характерные ощущения для «выгоревшего» человека:

ощущение мотивационного и физического истощения

психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей

циничное или отрицательное отношение к своим обязанностям

снижение трудоспособности.

«Также у человека может наблюдаться нарушение пищевого поведения и сна, неуверенность в своем профессионализме или способностях. Часто выгорание сопровождается цинизмом в отношении работы и коллег», – отмечает чиновница.

Эмоциональное выгорание могут вызывать ряд факторов, связанных с работой:

Невозможность влиять на процессы, которые касаются вашей работы

Ощущение изолированности в коллективе

Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания

Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)

Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

«Среди факторов, которые влияют на появление эмоционального выгорания – постоянная работа в нерабочее время, чрезмерная нагрузка, «нездоровый» трудоголизм и стремление быть вовлеченным во все процессы, а также монотонность работы и отсутствие заметных результатов», – отмечает руководитель Минздрава.

Она подчеркивает, что эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил.

«Эмоциональное выгорание и депрессия действительно очень похожи, и часто их рассматривают как связаны проблемы. Но исследования доказывают, что разница есть. Выгорание можно определить по уровню кортизола в крови. При вигорании кортизол не выделяется утром – поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следствие. Когда у человека депрессия – кортизол в избытке, когда выгорание – его не хватает», – пишет Супрун.

«При вигорании может сильно нарушаться ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Она определяет, в частности, нашу утреннюю бодрость, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить», - добавила она.

Супрун дает советы, что делать, чтобы избежать эмоционального выгорания или преодолеть его:

Заботиться о сохранении баланса между работой и личной жизнью

Делать перерывы на отдых во время рабочего дня

Выделять время на занятия, не связанные с работой

Обсудить с работодателями возможность изменении графика, нагрузку или по крайней мере многообразие задач

При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту

Достаточно спать и отдыхать

Регулярно заниматься спортом.

«Сегодня в США и Европе с эмоциональным выгоранием сталкивается каждый третий. Поэтому стоит заранее заботиться о своем психическом здоровье, чтобы не попадать в группу риска. Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближение, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, вплоть до смены деятельности», – резюмировала Ульяна Супрун.

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