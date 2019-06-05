Кабмин согласовал увольнение Синютки

Кабмин удовлетворил заявление Олега Синютки об увольнении с должности председателя Львовской ОГА.

Об этом О.Синютка сообщил в Фейсбуке.

«Бюрократические перипетии с привкусом политики на финишной стадии. Камбин удовлетворил мое заявление об увольнении. Ожидаю указа Президента», – написал Синютка.

Он также отметил, что гордится работой в команде единомышленников во Львовской ОГА.

Как сообщалось, председатель Львовской ОГА Олег Синютка первым из глав областных госадминистраций заявил об отставке сразу на следующий день после второго тура выборов Президента Украины, когда стало понятно, что Петр Порошенко проиграл. Это стало своеобразным демонстративным шагом, поскольку именно Львовщина оказалась единственной областью в Украине, где большинство голосов получил действующий гарант. Итоговое интервью с Олегом Синюткой читайте здесь.

Ответ на вопрос, кто может стать новым главой Львовской ОГА, здесь.

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