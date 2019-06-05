Гибель альпинистов в Гималаях: уже известна причина

Международная группа из восьми альпинистов, которые, как полагают, погибли на гималайской горе Нандадеви в Индии, сознательно рисковала, изменив маршрут без разрешения.

Об этом в среду, 5 июня, сообщает телеканал «Ньюз 18» со ссылкой на местные власти, пишет Сегодня.

По их данным, группа во главе с опытным британским альпинистом Мартином Мораном получила разрешение на подъем на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря). Спортсмены ушли из базового лагеря на подъем 13 мая. 22 мая группа Морана сообщила в соцсетях, что ее члены изменили планы и намерены подняться на пик, на который еще никто не поднимался». Это одна из соседних безымянных вершин высотой 6477 м над уровнем моря.

«Они сознательно подвергли риску свои жизни, изменив планы и не сообщив властям. Разрешение было дано для подъема на восточный пик Нандадеви, любые изменения (планов восхождения) незаконны. Мы ничего не знали о том, что они изменили планы, и это стало роковым», – сказал представитель властей штата Уттаракханд на условиях анонимности.

В минувшее воскресенье спасатели обнаружили группу из четырех британских альпинистов, которая не входила в состав пропавшей команды, но поддерживала с ней связь. Британцы сообщили, что последний раз связывались с международной группой 26 мая, но на следующий день в районе схода лавины и альпинисты перестали выходить на связь. Британцы переправлены вертолетом в базовый лагерь у подножия горы.

Напомним, группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.

Военные во время поисков обнаружили пять тел.

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