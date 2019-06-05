Гриценко советует Зеленскому «взять паузу» и не вносить на рассмотрение Путина никаких инициатив

Политический и общественный лидер Анатолий Гриценко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому «взять паузу».

Об этом политик написал в блоге Украинской правды.

«Если бы Зеленский спросил, я бы ему посоветовал:

Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не командировать в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины – пока Путин не остановит огонь на фронте!

К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно – на интенсивном взаимодействии с нашими партнерами для усиления санкционного и иного давления на Путина», – написал Гриценко.

По его словам, он не знает содержания новых инициатив Зеленского и не знает, кто их ему подготовил, и в какой столице.

В частности, Зеленский объявил о новые украинские инициативы по поиску мирного решения в Минске, анонсировал участие в ТКГ начальника Генштаба ВС Украины, чего раньше не было, и утвердил обновленный состав представителей Украины в ТКГ.

Вместе с тем, Гриценко подчеркнул, что в тот же день, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, боевики на Донбассе усилили огонь из всех видов оружия.

«За первые сутки заграничного визита Зеленского – трое погибших и трое раненых наших солдат», – добавил он.

Напомним, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.