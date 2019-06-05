Гордон: Смешко идет на выборы, чтобы стать премьер-министром и помочь опытом Зеленскому

Экс-кандидат в президенты и лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко идет на выборы в Верховную Раду, потому что планирует стать премьер-министром.

Об этом заявил в YouTube руководитель его избирательного штаба Дмитрий Гордон.

По его словам, цель Смешко – не просто прийти в парламент, а стать премьер-министром, чтобы поддержать своим опытом президента Владимира Зеленского.

«Сейчас Игорь Смешко идет вместе со своей партией «Сила и честь» на выборы Верховной Рады. И уже исходя из того, что все понимают – он идет не просто так, а идет, чтобы стать премьер-министром Украины, чтобы добиться сплава молодости президента Зеленского и опыта Игоря Смешко – сейчас уже многие стали сильно нервничать», – сказал Гордон.

Он добавил, что из-за этого распространяется много фейков о лидере партии.

Напомним, ранее основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

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