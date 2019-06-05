Глобальное потепление на Земле: Огромные массы людей вынуждены будут переселиться

Австралийские аналитики прогнозируют глобальное разрушение привычной нам цивилизации уже начиная с 2050 года.

Независимая аналитическая группа Breakthrough – National Centre for Climate Restoration работает в Австралии. Она включает крупных ученых, политиков и общественных деятелей и занимается проблемами глобального изменения климата с 2014 года, сообщает Хвиля со ссылкой на Naked Science.

Недавно группа представила новый доклад, посвященный прогнозам на ближнюю и среднюю перспективу, и ее выводы оказались крайне страшными.

Изменение климата названо экзистенциальной угрозой цивилизации, причем весьма близкой: по мнению аналитиков, уже к 2050-му жизнь человечества круто изменится.

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри (Chris Barrie), активный защитник природы.

По его мнению, изменения климата уже к 2050 году могут иметь «крайне серьезные последствия» для безопасности, которые не только очень вероятны, но и трудно прогнозируемы, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

По оценке Криса Барри, продление существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3° С, после чего изменения будут уже необратимы.

При этом экс-адмирал считает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней – и государств, и привычного порядка международных отношений.

Огромные массы людей вынуждены будут переселиться из мест, которые станут безлюдными, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет совсем невозможным.

«Даже потепление на 2° С будет означать переселение более чем миллиарда людей, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации», – пишет Крис Барри. Экс-адмирал считает, что единственным способом ослабить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества.

Что-то вроде того, что происходило в годы Второй мировой войны, но сосредоточено на снижении выбросов парниковых газов и восстановлении климата Земли.

Напомним, ранее Тим Кук извинился за глобальное потепление перед молодежью.

Также сообщалось, что ученые зафиксировали катастрофическое повышение уровня моря.

Также стало известно, что на Земле 2,5% населения вынуждено будет переселиться из-за глобального потепления.

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