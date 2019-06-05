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Новости » Общество 5 июня, 2019, 22:31
Forbes назвал самую богатую певицу в мире

Американская певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки – журнал Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов долларов.

Об этом пишет Медуза.

По доходам она опередила Мадонну (его состояние, по версии журнала, равно 570 миллионам долларов), Селин Дион (450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

Впрочем, основную часть своих состояний 31-летняя певица заработала не благодаря музыке, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Корпорация стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, созданным Рианной в 2017 году.
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