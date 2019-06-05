Федеральные органы проверяют компьютеры выборов в Северной Каролине на признаки российского взлома

Федеральные органы проверяют компьютеры выборов в Северной Каролине на признаки российского взлома. ДВБ (Департамент внутренней безопасности) заявил, что будет анализировать ноутбуки и тиражи компьютеров, используемых в 2016 году в демократическом округе Дарем.

Об этом сообщает nbcnews.

Больше чем через два года после технической аварии на выборах 2016 года федеральные компьютерные следователи обыскивают оборудование для голосования в Северной Каролине, которое поставляла компания, ставшая целью российской военной разведки.

Департамент внутренней безопасности США заявил в среду, что будет анализировать ноутбуки и жесткие диски копировальных компьютеров, которые использовались в демократическом округе Дарем, чтобы исключить взлом, который заставил чиновников выдавать бумажные бюллетени и продолжать голосование.

ДВБ начал действовать после того, как официальные лица выборов в Северной Каролине на прошлой неделе обновили свои долгосрочные требования.

Государственные и местные чиновники говорили ранее, что они не нашли ни одного указания на то, что избирательные системы VR, которые использовались для проверки и регистрации избирателей, были целью хакеров. Но они никогда не проводили расследование.

Российские агенты посылали вредоносные сообщения на электронные ящики государственных и местных избирательных служащих, которые использовали продукты VR Systems.

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