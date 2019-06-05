Епифаний обсудил с Саакашвили признание ПЦУ Грузинской Православной Церковью

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с третьим Президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви другими поместными Православными Церквями, и в частности, Грузинской Православной Церковью.
Об этом информирует портал Православной Церкви Украины.
В частности, речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и деле единения всего украинского православия. Саакашвили высоко оценил деятельность Предстоятеля, направленную на развитие поместной Украинской Православной Церкви.
В свою очередь Митрополит Епифаний поблагодарил Саакашвили за визит и отметил, что впереди еще немало работы.
Предстоятель подчеркнул, что хотя Москва и пытается чинить все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской Церкви и единения православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.
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