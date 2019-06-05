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Новости » Общество 5 июня, 2019, 10:13
Епифаний обсудил с Саакашвили признание ПЦУ Грузинской Православной Церковью

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с третьим Президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви другими поместными Православными Церквями, и в частности, Грузинской Православной Церковью.

Об этом информирует портал Православной Церкви Украины.

В частности, речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и деле единения всего украинского православия. Саакашвили высоко оценил деятельность Предстоятеля, направленную на развитие поместной Украинской Православной Церкви.

В свою очередь Митрополит Епифаний поблагодарил Саакашвили за визит и отметил, что впереди еще немало работы.

Предстоятель подчеркнул, что хотя Москва и пытается чинить все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской Церкви и единения православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.

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Михеил Саакашвилиновости Украинымитрополит ЕпифанийПЦУ
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2019-06-05 11:18 :23