Елена Зеленская для первого зарубежного визита выбрала лук в стиле casual

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим мужем, новоизбранным президентом Владимиром Зеленским совершила зарубежную поездку в Брюссель.

«Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира», – поделилась с поклонниками Елена на своей странице в Іnstagram.

Для важного события Зеленская выбрала стильный брючный костюм бежевого цвета – удлиненный пиджак и кюлоты.

Елена Зеленская в Брюсселе. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Компанию в Брюсселе ему составили жена главы миссии Украины при НАТО Инна Пристайко и жена посла Украины в Бельгии Тамара Точицкая.

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