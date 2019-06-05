Э-гривни: НБУ выпустил в обращение первый ограниченный объем электронных гривень

Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты – электронной гривни.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, регулятор провел пилотный проект, в рамках которого проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и отрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели внедрения электронной гривны.

«Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченное количество э-гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами при участии Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Национальном банке консультации в рамках технической помощи», – рассказали в Нацбанке.

Исследование поставило перед НБУ новые вопросы о том, каким будет влияние электронной гривни на экосистему платежного рынка, будет ли на нее достаточный спрос со стороны пользователей, торговцев и участников рынка, какая технология должна использоваться.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2019 года объем безналичных расчетов с использованием платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 45% до 395,5 млн млрд грн.

Напомним, в Украине запустили монету, посвященную выдающемуся математику Алексею Погорелову.

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