Дуда пригласил Зеленского в Варшаву на годовщину начала Второй Мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Владимир Зеленский отметил, что с благодарностью принял приглашение Президента Польши совершить визит в Варшаву.

«Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей. Я убежден, что перечень наших общих целей, интересов и проектов, которые мы вместе будем защищать и будем реализовывать, в частности на европейском уровне, будет только расширяться. В этом есть призвание нашего стратегического партнерства и совместного будущего», – подчеркнул Президент.

Анджей Дуда отметил, что это первая встреча с действующим Президентом Украины, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся достичь много достижений для двух народов.

«Заверил господина Президента, что он имеет нашу поддержку в евроатлантических стремлениях Украины», – подчеркнул Анджей Дуда, отметив, что Польша продолжит поддержку усилий Украины для восстановления территориальной целостности и суверенитета в границах, признанных мировым сообществом.

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуда за то, что Украина и дальше может рассчитывать на надежную поддержку Польши и сотрудничество в многосторонних форматах, в частности на европейском уровне.

Глава государства также отметил, что Украина и Польша разделяют видение ключевых для Европы вопросов по внешней политики и безопасности.

«Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря консолидированной позиции удалось привлечь Евросоюз к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

По словам Главы государства, другим важным направлением взаимодействия Украины и Польши на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействие «Северному потоку-2».

«Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши», – добавил Президент.

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