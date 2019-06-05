Декоммунизация по Кернесу: Возвращение в Харьков проспекта Жукова решат местные депутаты

Вопрос о возвращении проспекту генерала Григоренко имени советского маршала Жукова будет вынесено на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает ТСН.

Он отметил, что петиция на сайте горсовета о возвращении проспекту Жукова быстро набрала более 5 тысяч голосов, тогда как акции против этого собирают около 200 человек. Поэтому теперь вопрос о переименовании будут решать депутаты, «которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения».

«Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно – без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой», – заявил Кернес.

Также он пообещал, что свергнутый бюст Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

Вместе с тем мэр Харькове отметил, что станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта».

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