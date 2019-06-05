Чтобы напряжение не прыгало: на Львовщине облэнерго взялось заключать договоры об электромощности

Чао «Львовоблэнерго» начало заключать с потребителями договоры об увеличении мощности электроэнергии. На предприятии объясняют: раньше, еще в советские времена, дома использовали по два-три прибора и киловатты рассчитывали по этим показателям. Сейчас же в домах техники значительно больше – такое превышение лимита приводит к постоянных скачков в сети, что уничтожают электроприборы.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Житель села Брюховичи, что на Львовщине, Игорь Гелеш рассказывает: в последние годы в его доме часто ломались электроприборы.

«Был перепад напряжения, однажды даже сгорел холодильник», – вспоминает Игорь.

Тогда мужчина выяснил, что в договоре с энергетиками у него предусмотрено лишь 7 киловатт электроэнергии в месяц. На самом же деле в доме столько техники, что используется все 30 киловатт. Однако, в облэнерго этого не знают, следовательно, подают в дом меньше напряжения. Из-за этого проходят так называемые перепады, которые уничтожают электроприборы. Поэтому чтобы не потерять еще больше техники, Игорь в новом соглашении с энергетиками прописал дополнительные 23 киловатта.

«Будем ставить солнечные батареи, а лишнюю энергию продавать облэнерго», – планирует Игорь.

Перепады напряжения были и в доме еще одного жителя Брюховичей Богдана Дякунчака.

«У нас электромобиль, используем ночной тариф – делаем использование энергии в ночное время», – рассказывает Богдан.

Правда, в этом случае виноват не господин Богдан. Его соседи использовали больше электричества, чем прописано в договоре, а напряжение в конкретном доме зависит от всей улицы.

Энергетики говорят: такая проблема касается прежде всего тех поселков, где на месте старых домиков, на обслуживание которых при первом проекте строительства предусмотрели 2 киловатта, строят двух - или трехэтажные дома, которые используют значительно больше энергии.

«Старые дома принимали мощность еще при союзе – она маленькая», – говорит начальник ДЕМ-3 Шевченковской участка электрических сетей Андрей Демкович.

Так, на улице Коновальца в Брюховичах после обследования и покупки дополнительных киловатт проблем с перепадами уже нет.

«Начали именно с Брюховичей, потому что там была очень плотная застройка, люди строились и не хватало мощности. Мы проанализировали эту улицу – поступало очень много жалоб на низкий уровень напряжения, на скачки», – отмечает Демкович.

Далее энергетики начнут анализировать электрические сети других прилегающих ко Львову населенных пунктов – Сокольников, Солонки и Пустомытов. Последний город – рекордсмен по жалобам на перепады напряжения.

Как сообщалось ранее, «Львовоблэнерго» призвало потребителей остерегаться мошенников при выборе поставщика электричества.

Юлия Бундз, «Первые о главном. Львов»

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