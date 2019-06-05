Четыре миллиона гривень залога вернуть не удастся: юристы указали на избирательные нюансы

Механизма возврата из государственного бюджета средств залога от политических сил – а речь идет о 4 млн грн от каждой партии – в случае, если КСУ признает президентский указ о роспуске ВРУ неконституционным, нет.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил юрист-конституционалист Сергей Панасюк.

Юрист, экономист, представитель Украины в Венецианской комиссии в 2013-2017 годах Владимир Пилипенко напомнил, что до 10 июня на съездах политических партий должны быть выдвинуты кандидаты в депутаты, и крупные политические силы вынуждены будут провести съезды еще на этой неделе внести в бюджет по четыре миллиона гривен залога за каждую политсилу.

Юрист-конституционалист Сергей Панасюк отметил, что если политические силы сейчас потратят средства, а Конституционный Суд признает неконституционным указ Президента о роспуске ВРУ, то механизма возврата денег нет.

Владимир Пилипенко добавил, что ВРУ могла бы принять закон о возврате денег, однако парламент законы принимать не может, ибо все – на выборах.

Народный депутат Украины IV – VII созывов Владимир Яворивский добавил, что решение Конституционного Суда относительно указа о роспуске Рады может внести смуту и «кавардак»: «Но мы не имеем права влиять – решение Конституционного Суда – окончательно и обязательно к выполнению».

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая народные депутаты от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

4 июня Большая палата Конституционный Суд начал рассматривать представление 62 нардепов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

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