Большинство из тех, с кем встречался Зеленский, скоро отойдут, – Грищенко о Зеленском в Брюсселе

Большинство из тех людей, с которыми встречается Зеленский в Брюсселе, скоро уйдут со своих должностей. Поэтому сейчас они добрее, у них нет особого вдохновения кого-то обучать.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины (2012-2014 гг), дважды министр иностранных дел Украины (2003-2005 гг. и 2010-2012 гг. Константин Грищенко.

Бывший министр иностранных дел отметил: поскольку Зеленский ранее не имел политического опыта, его выступления в Брюсселе проходят на достаточно высоком уровне.

«Но большинство из тех людей, с которыми встречается Зеленский, скоро уйдут со своих должностей. Поэтому сейчас они добрее, у них нет особого вдохновения кого-то обучать», – уверен Константин Грищенко.

Но, по словам бывшего чиновника, это позволяет почувствовать Зеленскому высокий уровень таких переговоров.

«Совсем скоро будут и другие встречи, в частности, и в Киеве. Будет проходить саммит Украина-ЕС, запланированы визиты в Берлин и Париж, а насколько я понимаю, приоритетом для Зеленского является визит в Вашингтон.

Все это является процессом становления нового Президента. И как эффективно и быстро он пройдет этот путь и выйдет на уровень, который позволит ему уверенно отстаивать интересы страны и проводить ту линию, которую он вместе со своей командой определит, будет зависеть многое в стране.

Потому что времени у этой страны на то,чтобы совершенствоваться в должности, у нас нет»,– подчеркнул Константин Грищенко.

Подытоживая, он посоветовал Зеленскому делать это очень-очень быстро.

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

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