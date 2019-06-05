Аваков: В деле убитого мальчика должна быть привлечена к ответственности женщина, спрятавшая оружие

В деле убийства Кирилла Тлявова есть пятеро подозреваемых. В частности, четверо стрелявших мужчин, а также женщина, спрятавшая ружье и таким образом способствовавшая сокрытию преступления.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK комментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Только в больнице выяснилось, что у ребенка огнестрельное ранение головы. Тогда же вызвали полицейский наряд, который выехал на место и изъял соответствующие доказательства. Далее в четыре утра были найдены подозреваемые. Когда их арестовали, выяснилось, что это полицейские. Поэтому были приглашены прокурор и Государственное бюро расследований», – сказал Аваков.

Он отметил, что из-за передачи дела в ГБР он не имеет возможности сейчас комментировать ход расследования. Но может прокомментировать дело с политической точки зрения.

«По моему мнению, есть пятеро подозреваемых в убийстве ребенка. В частности, четверо стрелявших мужчин, а также женщина, спрятавшая ружье и таким образом способствовавшая сокрытию преступлени, что тоже надо квалифицировать. Но это дело в настоящее время ГБР. Поэтому пока это все, что я могу сказать», – заявил он.

Что же до местной полиции и руководителя областной полиции Киевщины, то Арсен Аваков считает, что их увольнение в настоящее время – нецелесообразно.

«Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность. Также мы ему предъявляем недостаточную работу с кадрами в полиции. Ведь в Переяславе-Хмельницком эти события произошли из-за того, что у нас там уже два месяца кадровый кризис. Но этого недостаточно для увольнения. Поэтому теперь он переходит в распоряжение и, скорее всего, отправится в зону ООС, как он сам и предложил. А в Переяслав-Хмельницком сейчас работает комиссия», – добавил Аваков.

Напомним, Голосеевский райсуд столицы избрал меру пресечения полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Ивана Приходько и Владимира Петровке взяли под стражу на 2 месяца.

Также за убийство мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

К слову, 3 июня, после сообщения о том, что ребенок умер, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Читайте больше новостей на тему: убийство мальчика

Читайте больше новости о: убийство мальчика

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.