Астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, слившихся и «оживших»

Астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, слившихся вместе, запустив термоядерный синтез в ядре.

Об этом сообщает Naked Science.

«Звезда называется J005311 и находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи», – говорится в сообщении.

Она привлекла внимание астрономов, потому что находится внутри планетарной туманности, которая излучает только в инфракрасном диапазоне, а не видимый свет. Ученые решили исследовать звезду лучше, используя спектроскопию для анализа химического состава газопылевого облака.

Спектральный анализ показал, что в объекте не было ни водорода, ни гелия. И именно в этом крылось объяснение необычного факта. Звезды главной последовательности содержат в своих ядрах водород и гелий – самые легкие элементы. Между этими элементами и происходит термоядерный синтез в ядре молодой звезды. Но чем старше звезда, тем больше в ней накапливается тяжелых элементов и тем меньше становится водорода и гелия.

Когда весь гелий заканчивается, образуется планетарная туманность вокруг ядра белого карлика.

Однако J005311 светит очень ярко для одного белого карлика: ее абсолютная светимость равна примерно 40 тысяч Солнц. Учитывая тот факт, что в ее составе практически нет водорода и гелия, а также то, что большинство звезд существуют в двойных системах, можно с большой долей вероятности сказать, что J005311 – это две звезды одной системы, что слились.

По словам ученых, это довольно редкое явление. По их данным, в Млечном Пути едва ли найдется хотя бы дюжина таких объектов. Именно поэтому они считают, что получили уникальные данные, которые позволят лучше понять поведение звезд и процессы внутри них.

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