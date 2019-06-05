Антикоррупционная прокуратура возбудила производство в отношении окружения Порошенко

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня рассматривает ходатайство Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и арбитражного управляющего «Черкассыоблэнерго» Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ПАО «Азот» Дмитрия Фирташа перед «Черкассыоблэнерго» на почти $50 млн.

Об этом пишут «Экономические новости».

Отмечается, что мировое соглашение было подписано руководством предприятий «Черкассыоблэнерго» и «Азот» в период между первым и вторым туром президентских выборов в Украине и предусматривала отсрочку по выплатам по долгам химического гиганта до 2027 года.

В 2018 году по иску кредиторов «Черкассыоблэнерго» Апелляционный суд отказал в утверждении аналогичной сделки, ссылаясь на его незаконность и явную убыточность для «Черкассыоблэнерго».

В 2019 руководителем «Черкассыоблэнерго» Олегом Самчуком была осуществлена ​​повторная попытка списать долги по аналогичной схеме. При этом суд первой инстанции рассмотрел по существу ходатайство даже без привлечения арбитражного управляющего, представляющий кредиторов «Черкассыоблэнерго», которое с 2004 года находится в процедуре банкротства на стадии распоряжения имуществом.

Также в материале говорится о том, что 46% акций «Черкассыоблэнерго» принадлежит Фонду государственного имущества, руководство которого связывают с экс-президентом Петром Порошенко и нардепом от БПП Игорем Кононенко.

В мае 2019 по данным фактам Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по ст.191 и ст.364. Прокурор вступил в процесс в интересах государства.

Напомним, после встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшего владельца компании «Энергосети» Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

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