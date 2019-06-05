Антикоррупционная прокуратура возбудила производство в отношении окружения Порошенко

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня рассматривает ходатайство Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и арбитражного управляющего «Черкассыоблэнерго» Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ПАО «Азот» Дмитрия Фирташа перед «Черкассыоблэнерго» на почти $50 млн.
Об этом пишут «Экономические новости».
Отмечается, что мировое соглашение было подписано руководством предприятий «Черкассыоблэнерго» и «Азот» в период между первым и вторым туром президентских выборов в Украине и предусматривала отсрочку по выплатам по долгам химического гиганта до 2027 года.
В 2018 году по иску кредиторов «Черкассыоблэнерго» Апелляционный суд отказал в утверждении аналогичной сделки, ссылаясь на его незаконность и явную убыточность для «Черкассыоблэнерго».
В 2019 руководителем «Черкассыоблэнерго» Олегом Самчуком была осуществлена повторная попытка списать долги по аналогичной схеме. При этом суд первой инстанции рассмотрел по существу ходатайство даже без привлечения арбитражного управляющего, представляющий кредиторов «Черкассыоблэнерго», которое с 2004 года находится в процедуре банкротства на стадии распоряжения имуществом.
Также в материале говорится о том, что 46% акций «Черкассыоблэнерго» принадлежит Фонду государственного имущества, руководство которого связывают с экс-президентом Петром Порошенко и нардепом от БПП Игорем Кононенко.
В мае 2019 по данным фактам Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по ст.191 и ст.364. Прокурор вступил в процесс в интересах государства.
Напомним, после встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшего владельца компании «Энергосети» Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.