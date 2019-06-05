Активист, требовавший взятку у бизнесмена на Львовщине, уже известен как уклонист от мобилизации

Активистом, которого задержали на вымогательстве взятки у бизнесмена на Львовщине, оказался председатель ОО «Общественный контроль Яворовщины», редактор местного сайта Юрий Кенцало.

Об этом ИA ZIK стало известно из собственных источников.

Как известно, сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды председателя одного из районных общественных организаций.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал 30 тыс. гривень от местного частного предпринимателя за не создание искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности. Руководитель ОО угрожал деловой репутации бизнесмена за обнародование заведомо ложной информации о несуществующих коррупционных связях предпринимателя во властных структурах и якобы нарушения бизнесменом процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что псевдожурналист Юрий Кенцало отказался от получения повестки в рамках мобилизации. Его полиция принудительно отправляла в Яворовско-Мостиский объединенный районный военный комиссариат – как уклониста от мобилизации.

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