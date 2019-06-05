$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире

В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.
Так, согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. «Приватбанком» кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что вдвое превышает ВВП Кипра за этот промежуток времени.
В случае, если такой факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.
Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через «Приватбанк» чрезвычайно проста: сначала деньги собирались в Украине как депозиты населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям как кредиты для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США несколько металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
«К сожалению, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс избежать ответственности. Случай с «ПриватБанком» наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах», – резюмирует Аслунд.
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