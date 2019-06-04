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Новости » Политика 4 июня, 2019, 23:47
Зеленский заявил европейцам, что в деле «Привата» будет защищать государство

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что по делу «Приватбанка» будет защищать только государство.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента в Твиттере.

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших собственников в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», – заявил Зеленский.

Также во время разговора с Валдисом Домбровскисом Президент Зеленский заявил, что разговоры о дефолте в Украине – это слухи.

«Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», – говорится в сообщении в Твиттере.

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Владимир Зеленскийновости Украиныновости политикиВалдис ДомбровскисПриватбанкдефолт
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2019-06-05 02:13 :18