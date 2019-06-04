Зеленский и Дуда сегодня встретятся в Брюсселе, в частности, поговорят об истории

Сегодня в столице ЕС состоится первая встреча президента Польши Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба политика запланировали встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Потом они встретятся в польском представительстве при Европейском Союзе в Брюсселе.

Об этом сообщает Польское радио.

О встрече в понедельник проинформировал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский. Он отметил, что в Брюсселе политики должны обсудить сотрудничество стран, а также трудовую эмиграцию из Украины в Польшу.

Щерский подчеркнул, что Анджей Дуда в первую очередь хочет узнать о политических планах нового лидера Украины.

«Известно, что ко времени досрочных парламентских выборов ситуация будет развиваться. На самом деле зрелая политическая программа будет сформулирована после этих выборов и после изучения их результата и возможности создания нового правительства в Украине», – отметил он.

Глава Кабинета президента РП сообщил, что Анджей Дуда тоже представит Владимиру Зеленскому «нашу оценку польско-украинских взаимоотношений, которые имеют сейчас два измерения».

«Измерение, что очень нас сближает, то есть геополитические интересы, которые объединяют Польшу и Украину, а также общественный вопрос, то есть факт, что сегодня, как никогда ранее, в Польше присутствует очень много украинцев», – отметил министр.

Одновременно, как добавил Щерский, есть проблемы, связанные с исторической политикой.

«Президент также перечислит свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем. Хорошим началом будет отмена запрета эксгумаций, потому что это то, что надо было уже давно сделать», – считает Щерский.

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