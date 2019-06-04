Зеленский в Брюсселе задекларировал курс Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

«Стратегический курс в НАТО является закрепленный в Конституции Украины. Он остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества. Это является целью всех наших реформ», – заявил Президент Украины.

Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские договоренности. Вместе с тем он отметил, что Украина должна защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане.

Также Владимир Зеленский поблагодарил за экономическую и политическую поддержку, которую Украина получает от НАТО. Он добавил, что очень хочет придать «новый импульс» отношениям Украины с Альянсом.

«И вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности», – подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Украине удастся возобновить регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Он также пообещал, что Украина будет продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Но нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие механизмы, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на нашей первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО», – заявил Владимир Зеленский в Брюсселе.

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

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