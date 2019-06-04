Замена Медведчука на Кучму – позитивный шаг, – глава ОУН

Замена Медведчука на Кучму – это позитивный шаг, потому что он единственный государственный деятель, который имеет опыт разрешения конфликтов с РФ.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак.

Ведущая программы поинтересовалась, изменится ли теперь роль Виктора Медведчука в Минской группе после возвращения Леонида Кучмы. Господин Червак ответил, что Медведчук был и остается в украинской политике представителем Путина и имеет четкую задачу реализовать пророссийскую политику.

«Очевидно, что замена Медведчука на Кучму – это позитивный шаг. Надо вспомнить, что Кучма – единственный государственный деятель, который имеет опыт разрешения конфликтов с РФ, в частности, конфликт вокруг полуострова Тузла. Тогда Кучма занял жесткую проукраинскую позицию и сохранил территориальную целостность Украины», – отметил председатель ОУН.

В то же время, по его словам, он не разделяет оптимизма относительно эффективности господина Кучмы как участника Трехсторонней группы. По его мнению, завершение боевых действий, о чем все время говорит Президент Зеленский, возможно лишь тогда, когда будет добрая воля со стороны РФ.

«Со стороны Украины всегда была добрая воля, но со стороны РФ ее никогда не было. И эти аргументы, которые выдвигает российская сторона, не должно быть ни одного вопроса, связанного с НАТО или ЕС в рамках переговоров, – это лишь оправдание империалистической, шовинистической политики, которую исповедует РФ в отношении Украины», – убежден Червак.

Кроме этого, господин Червак считает, что важно рассматривать не только правовые и политические методы урегулирования войны на востоке Украины, нужно также привлекать военную компоненту. Он убежден, что надо вполне серьезно рассматривать военную перспективу освобождения Донбасса и Крыма.

«Пора понять, что мы можем урегулировать этот конфликт не только дипломатически-политическим путем. Мы загоняем этот конфликт в тупик и перекладываем решение этой проблемы на следующие поколения, а мы этого не должны делать. Мы должны разрешить этот конфликт сами», – уверен гость программы.

Как сообщалось, Президент Зеленский назначил экс-президента Кучму главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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