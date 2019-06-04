Из-за смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком отстранили глав полиции

За убийство мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Сейчас решается вопрос относительно дальнейшего пребывания этих руководителей в рядах полиции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего Кирилла патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

«Полиция приложила максимум усилий в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица – не способствуют следствию», – рассказывают в департаменте.

Председатель Нацполиции Сергей Князев заверил, что его орган «максимально будет способствовать расследованию этой трагедии» и он лично «рассчитывает на самое жесткое наказание для виновных».

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговым гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждения Киева.

С мая под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили ребенка в Переяславе-Хмельницком.

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