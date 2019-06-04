Известный режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Члены Американской академии кинематографических искусств и наук решили наградить режиссера Дэвида Линча почетной премией «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Он четыре раза выдвигался на награду Киноакадемии, но не получил ни одной статуэтки.

Об этом говорится на сайте академии, передает Громадское.

«Эти награды академия ежегодно присуждает людям, которые всю жизнь посвятили творчеству и внесли выдающийся вклад в искусство», – сказал президент Академии Джон Бейли.

Кроме Линча почетную премию получат актер Уэс Стьюди и итальянская кинорежисер Лина Вертмюллер. Актрисе Джине Дэвис вручат награду имени Джина Хершолта.

Церемония награждения состоится 27 октября в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Американского режиссера Дэвида Линча трижды номинировали на «Оскар» в 1981, 1987 и 2002 годах за лучшую режиссуру с фильмами «Человек-слон», «Синий бархат», «Малголленд драйв». «Человек-слон», а также номинировали в категории «Лучший адаптированный сценарий». Режиссер является лауреатом премии «Золотая пальмовая ветвь» в 1990 году, приза за режиссуру Каннского кинофестиваля (2001), а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф (2006).

В ноябре 2017 года Дэвид Линч приехал в Киев на открытие украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation. Режиссер рассказал в Киеве про трансцендентальную медитацию.

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