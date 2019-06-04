Визит Зеленского: Столтенберг заверил, что НАТО будет помогать Украине, но просит бороться с коррупцией

Реформы, борьба с коррупцией и укрепление верховенства права являются ключевым для обеспечения безопасности и процветания украинцев и для приближения Украины к НАТО. Альянс будет поддерживать в этом Украину.

Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО через своих советников поддерживает реформы в оборонной сфере.

«У вас очень сильный мандат провести ключевые реформы, бороться с коррупцией, а также укрепить верховенство права. Эти реформы являются ключевыми для обеспечения безопасности и процветания украинцев и для приближения Украины к НАТО. Мы приветствуем принятие закона о национальной безопасности и призываем выполнять законодательство. Мы будем вас поддерживать», – заверил г-н Столтенберг.

Также генсек Альянса заверил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

«Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе. Мы продолжаем подчеркивать, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены у Керченского пролива прошлого ноября», – отметил Йенс Столтенберг.

Как отметил представитель Альянса, в ответ на незаконные действия России, НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе.

«Будет больше кораблей и самолетов. Мы также увеличили сотрудничество с Украиной и Грузией. В июле вместе с Украиной мы будем проводить дополнительные обучения. Мы также будем продолжать оказывать практическую поддержку в разных направлениях через 10 трастовых фондов. Члены Нато обязались оказать финансовую поддержку в размере 40 миллионов евро в таких направлениях, как командование и контроль, кибербезопасность и медицинская реабилитация. Также мы будем продолжать обучение ВСУ», – констатировал г-н Столтенберг.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его Президентом Украины.

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