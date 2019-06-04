Витамин D снижает риск смертности от рака

Прием витамина D снижает риск смертности от рака на 13%, свидетельствуют исследования.

Современный стиль жизни подразумевает, что многие люди проводят время в помещении и не получает достаточного количества витамина D естественным путем, что, в свою очередь, может нанести ущерб их способности бороться с раком, считают эксперты, – пишет издание The Times.

Ряд исследований свидетельствуют о значительных преимуществах употребление витамина D в виде добавок или в продуктах, таких как жирная рыба, яйца и мясо.

Исследователи из Мичиганского университета, США, собрали вместе данные из десяти различных исследований, в которых приняло участие 79 000 людей среднего возраста 68 лет. Ученые следили за ними в течение минимум трех лет.

Исследования, представленные на ежегодном заседании Американского общества клинической онкологии в Чикаго, США, показали, что те, кто принимал витамин D в виде добавок, имели не меньшую вероятность заболеть раком, однако, на 13% меньше шансов умереть от него.

Как именно этот витамин может помочь побороть рак, до конца не понятно, однако, считается, что он стимулирует иммунную систему. Лабораторные исследования показали, что он регулирует рост клеток и может сделать раковые клетки менее агрессивными.

В другом исследовании с участием 934 больных раком, оказалось, что 46% имели дефицит витамина D. Особенно сильно прослеживалась связь между недостатком витамина и раком поджелудочной железы.

В третьем исследовании ученые из Мадрида, Испания, рассмотрели 2280 больных на рак предстательной железы, обнаружив, что те, кто принимал витамин D, имели на 38% меньше риск умереть от этой болезни, чем те, кто не употребляли его.

Также все исследования показали, что солнцезащитный крем никак не влияет на способность организма вырабатывать витамин D.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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