«Видосиками» и шаурмой не обойтись: ПАСЕ возвращает Россию – серьезный тест для Зеленского

Решение комитета ПАСЕ о возвращении России в зал заседаний – это первый серьезный внешнеполитический тест для президента Зеленского.

Его «предшественникам» удавалось невероятное – Запад ежегодно продлевал санкции против России, даже если это противоречило бизнес-интересам западных корпораций.

Теперь вероятное «прощения» России в ПАСЕ запустит цепную реакцию снятия санкций и на других фронтах. Поэтому именно сейчас в Европе Зеленский имеет шанс показать, как он умеет «сделать их всех». Ибо «видосиками» и поеданием шаурмы тут явно не обойдешься.

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