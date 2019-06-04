Восстановиться после сердечного приступа поможет выращенный из образцов клеток пациента пластырь

Исследователи презентовали пластырь для сердца, который содержит миллионы живых стволовых клеток, способный помочь людям быстро оправиться после сердечного приступа.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Гибкий пластырь размером 3 на 2 см выращивается в лабораторных условиях из образцов клеток пациента и затем превращается в здоровую сердечную мышцу. Он также производит химические компоненты, которые восстанавливают и регенерируют существующие клетки сердца.

Эксперты из Имперского колледжа Лондона, которые представили это изобретение на конференции с сердечных болезней в Манчестере, утверждают, что испытания на кроликах показали его безопасность.

Испытания пластыря на пациентах должны начаться в течение следующих двух лет, говорят в Британском обществе кардиологов.

Отметим, что сердечный приступ происходит в тот момент, когда закупоренная артерия блокирует приток крови к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных элементов. Это может серьезно подорвать работу сердца и привести к неизлечимой сердечной недостаточности. По статистике, около 920 тысяч британцев страдают от сердечных болезней.

«Мы надеемся рано или поздно включить этот пластырь для сердца в обычную программу лечения, которую врачи предлагают пациентам, которые перенесли сердечный приступ. Мы планируем выписывать такие пластыри для людей с сердечными болезнями наряду с другими медикаментами», – отметил исследователь Ричард Джеббур.

Профессор Метин Авкиран из Британского фонда по изучению сердечных болезней, который финансировал исследование, отметил, что на сегодня не существует надежного средства от сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность является изнурительным и изменившим жизни состоянием, что делает ежедневные задачи невероятно тяжелыми. Если мы сможем подлатать сердце и помочь ему восстановиться, мы сможем облегчить жизнь таким людям», – добавил ученый.

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