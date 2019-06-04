Вопросы о НАТО к Зеленскому будут фундаментальными, – Менендес

Вопросы НАТО будут одни из фундаментальных во время визита Владимира Зеленского в Брюссель, ведь он говорил о возможном референдуме по вступлению в Альянс.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

По словам господина Менендеса, не большой секрет, что Владимир Зеленский до того, как стать Президентом Украины, делал очень неоднозначные заявления относительно НАТО.

«Господин Зеленский говорил о том, что возможен референдум по этому вопросу. Скорее всего европейцы спросят его, что имеется в виду и какова его позиция. Поэтому вопросы НАТО будут одни из фундаментальных», – отметил эксперт.

Кроме этого, господин Мендес согласился с тем, что это очень разумный выбор совершить первый визит в Брюссель, потому что это подчеркивает геополитический выбор Украины и ни у кого из наших партнеров не вызовет дискомфорт. По его мнению, это будет смесь ознакомительного и рабочего визита, потому что Европа ожидаемо имеет огромное количество вопросов к новоизбранному президенту.

«Мне кажется, что нужно не забывать о том, что его будут спрашивать не только о том, как формировать коалицию и усиливать санкции против России. Его будут спрашивать, в первую очередь, о том, как он и его команда видят урегулирование конфликта на Донбассе. Мне кажется, что это будет интересовать больше всего, потому что они внимательно следили за выборами в Украине», – уверен Мендес.

В частности, он отметил, что европейские партнеры прекрасно понимают, что электорат Владимира Зеленского разношерстный и сложный. Он отметил, что это один из уникальных случаев в нашей электоральной истории, когда за кандидата проголосовало почти целая страна, но тем не менее остались большие противоречия относительно видения конфликта у людей, которые за него голосовали.

«Социология и опросы очень хорошо это показывают. Поэтому я думаю, что у европейских партнеров будет много вопросов связанных именно с этим. Тем более, что накануне команда Зеленского говорила о том, что у них есть новые идеи по активизации Минского процесса», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его президентом Украины.

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