Вопрос о мире – это не то, что следует выносить на референдум, – Алена Шкрум

Украине нужно возвращаться к Будапештскому формату, привлекать другие страны в переговоры и просить от них помощи, поскольку Минские соглашения – «мертвые».

Об этом в эфире программы «Не Дебаты« на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Алена Шкрум.

Нардеп, отвечая на вопрос, можно ли выносить тему мира на референдум, заявила, что Минские договоренности зашли в тупик, и еще полтора года назад международные партнеры говорили о том, что Минские соглашения «мертвые», однако Украине не хватает политической воли предложить другой формат. Алена Шкрум убеждена, что нужно возвращаться к Будапештскому формату, привлекать другие страны в переговоры, просить помощь от них, а не только от тех, которые сегодня представлены в Минских переговорах, и от США.

Кроме того, добавила нардеп, нужно усиливать армию и ликвидировать там советскую систему, а также бороться с коррупцией в государстве и «каннибалами» и «мародерами от войны».

Что же до вынесения вопроса относительно мира на референдум, Алена Шкрум убеждена, что это – не тот вопрос, который следует решать с помощью референдума. Нардеп добавила, что большинство граждан Украины поддерживает решения этого вопроса другими путями. С ее слов, нужно еще смотреть, какой именно вопрос предлагают вынести на референдум.

«Если это будет вопрос, отказаться нам от своих территорий, мы сейчас точно не в этой точке, мы остановили кровопролитные действия. И, я уверена, что украинский народ скажет... конечно, не отказываться. Вопрос должен быть поставлен совершенно по-другому. Считаем ли мы, что в армии есть коррупция и с ней надо бороться? Все скажут, что есть коррупция и надо бороться. Или считаем, что мы в кровопролитной войне можем победить Россию сейчас? Нет, не считаем. Должно ли правительство, государство, президент делать все, чтобы стать сильнее экономически, избавиться от влияния олигархов, избавиться от коррупции и это нам поможет за год, за два? Да, поможет», – заявила Алена Шкрум.

Напомним, 3 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернул второго Президента Украины Леонида Кучмы в Минский процесс.

Леонид Кучма объяснил, почему согласился на предложение Владимира Зеленского принять участие в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщали ранее, глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допустил проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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