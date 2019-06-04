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Новости » Львов 4 июня, 2019, 15:52
Во Львов прибыл самолет с ранеными на Донбассе бойцами

Сегодня, 4 июня, во Львов из Днепра прибыл санитарный борт с ранеными бойцами.

Об этом в комментарии ИA ZIK сообщил пресс-секретарь Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Как сообщил А. Поронюк, во Львов привезли 11 военнослужащих, которые получили травмы и болезни во время службы в зоне ООС. Они будут проходить лечение и реабилитацию в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

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2019-06-04 17:35 :14