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Новости » Политика 4 июня, 2019, 16:35
Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президентский самолет приземлился во второй половине дня вторника в международном аэропорту Завентем. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его президентом Украины.

Согласно программе, первым состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15.30 церемонией официального рукопожатия и фотографированием в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии без заявлений для прессы.

После этого президент Зеленский прибудет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 16.45 состоится совместная пресс-конференция. После окончания общения с прессой обе высокопоставленные чиновники примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

В тот же день в 18.20 в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Комментируя предстоящий визит, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня сообщила, что президент задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также хочет услышать от руководства ЕС сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации и проведении реформ.

В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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БрюссельВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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2019-06-04 17:34 :45