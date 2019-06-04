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Новости » Политика 4 июня, 2019, 0:26
Вакарчук: Диалог с РФ должен быть, но изменение формата переговоров не актуально

Украина должна вести диалог с Российской Федерацией относительно мира, но делать это стоит в рамках минского и нормандского форматов, как и раньше.

Такое мнение лидер группы «Океан Эльзы», а также лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук высказал в понедельник в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

«Обмен позициями (с РФ – ред.)- так, донесения переговорных позиций – так, телефонные разговоры – да, но изменение официального переговорного формата – на сегодня не актуально», – сказал Вакарчук.

По его убеждению, сейчас украинская сторона не может проигнорировать те усилия, которые прилагают международные партнеры для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках нормандского формата.

«Разговоры, обмен мнениями нужны, потому что если вы не разговариваете, если нет обмена позициями, – это тем, что не двигается с места. Но переговоры нужно проводить в цивилизованном формате», – добавил лидер партии.

В то же время он призвал не верить тем политикам, которые перед выборами заявляют, что смогут быстро закончить эту войну, поскольку это не так просто сделать. Музыкант подчеркнул, что сейчас «ключи от мира» лежат в Кремле, и если бы там хотели мира, то уже бы давно все было урегулировано.

При этом Вакарчук отметил, что Украина обязательно должна отстаивать свои права и интересы.

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