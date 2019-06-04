В зале может не набраться 226 депутатов, чтобы проголосовать за Избирательный кодекс, – Сотник

Хуже всего, если все правки к Избирательному кодексу пройдут обсуждения, однако в зале не наберется 226 депутатов, чтобы проголосовать за закон. Ведь председатели фракций уже не решают вопросы явки, а мажоритарщики окончательно погрузились в избирательный процесс.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказала народный депутат Украины Елена Сотник.

Комментируя перспективы рассмотрения Избирательного кодекса, она подчеркнула: сомнительно, что увидим «повторение закона о языке». Учитывая, что большинство нардепов не будет в зале, не все из 4,5 тысяч правок вынесут на обсуждение.

«Это займет, максимум, 2-3 пленарных недели. Однако вопрос в том, после того, как пройдем все эти правки, будет ли 226 голосов, чтобы проголосовать за избирательный кодекс. Хуже всего для этой ВР – сейчас зайти в рассмотрение Избирательного кодекса, потратить последние пленарные сессионные недели на рассмотрение поправок, вместо того, чтобы принимать важные экономические и политические законопроекты, а потом его провалить», – считает Сотник.

Она рассказала: сейчас свыше 300 правок, которые были подготовлены профильным комитетом.

«Текст законопроекта является довольно старым, там было много несоответствий с действующим законодательством. Эти поправки, фактически согласованные ко второму чтению», – отметила Сотник.

Зато большинство поправок нардепов, по ее словам, были отклонены.

«Комитет проголосовал за законопроект. Поэтому, по крайней мере, присутствуют представители БПП, «Самопомощи», «Народного фронта», «Батькивщины» и других фракций определенным образом, имели бы проявить свои позиции. Они согласились на такой вид законопроекта. Однако, большой вопрос – что будет в зале», – считает нардеп.

Она добавила: найдутся ли голоса, может утверждать только по своей фракции – «Самопомощь» в полном составе будет голосовать за этот законопроект.

«Уже давно стало понятно, что, к сожалению, в большинстве фракций головы не решают вопрос явки. Здесь все зависит от самих нардепов. Особенно переживаю за мажоритарщиков. Думаю, что они уже окончательно погрузились в избирательный процесс?», – отметила Сотник.

Кроме того, неизвестно, устроит ли их изменение избирательного законодательства. Ведь, хотя, согласно документа, там должна быть региональная привязка, однако все же она отличается от классической мажоритарки.

Как сообщалось, заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед заявляла, что очень удивилась, что в первом чтении Избирательный кодекс набрал 226 голосов. Ведь на закрытых встречах никто из политиков не поддерживает открытые списки.

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